«Это против человеческой природы». Чемпион Африки раскритиковал ЛГБТ-акцию АПЛ, его поддержали соцсети

Речь экс-полузащитника сборной Египта Мохамеда Абутрики взорвала интернет.

Слова эксперта

Легенда каирского «Аль-Ахли» и сборной Египта Мохамед Абутрика разжег скандал. Сейчас двукратный победитель Кубка Африки работает экспертом на арабском канале beIN Sports, который в том числе транслирует матчи английской премьер-лиги в Северной Африке. По ходу одного из недавних эфиров Абутрика призвал футболистов бойкотировать кампанию Rainbow Laces («Радужные шнурки») и избегать всего, что связано с ЛГБТ во время трансляций матчей премьер-лиги.

«Раньше мы просто игнорировали этот феномен. Но сейчас он стал страшен, он реально существует, он прорвался в наше общество, — подчеркнул Абутрика. — Этот феномен противоречит не только исламской природе, но и человеческой природе. Аллах сказал в Коране: «Мы должны уважать детей Адама». Но, занимаясь гомосексуализмом, мы не уважаем людей, а унижаем их. Люди должны быть внимательными и осторожными, ведь спорт сейчас в каждом доме. Мы все должны противостоять феномену гомосексуальности. Этот феномен несовместим с исламом, он противоречит здравому смыслу. И наша религия, и все остальные религии должны бороться с этим и быть настороже.

Наша роль — противостоять явлению гомосексуализма, потому что это опасная идеология, отвратительная, и люди перестают ее стыдиться. Они скажут вам, что гомосексуальность — это «права человека». Нет, это не права человека — это против человечества".

Mohamed Aboutrika, a retired soccer player, went on Arab equivalent of ESPN (@beINSPORTS) to say homosexuality is against humanity. He's criticizing @premierleague for its #RainbowLaces campaign. World Cup will be in Qatar, where homosexuality is illegal. pic.twitter.com/lnpl9reBve — Andy Ng? ??? (@MrAndyNgo) November 29, 2021

Абутрика также призвал канал beIN Sports, постоянным экспертом которого он является, в будущем отказаться от трансляций матчей АПЛ во время акции «Радужные шнурки». Эта акция в поддержку ЛГБТК+ ежегодно проходит в премьер-лиге: футболисты надевают шнурки, капитанские повязки и другие атрибуты в цветах флага ЛГБТ-сообществ, а тренеры цепляют соответствующие значки. В этом сезоне акция проходит с 27 ноября по 2 декабря, что и послужило поводом для речи Абутрики.

Реакция АПЛ

Daily Mail сообщает, что премьер-лига была вынуждена сделать выговор одному из своих крупнейших правообладателей — beIN Sports. Катарский телеканал заплатил 375 миллионов фунтов за трехлетний контракт с АПЛ, но не стал увольнять или публично наказывать экс-хавбека сборной Египта. beIN Sports сделал лишь небольшой комментарий: «Как глобальный медиавещатель мы представляем и защищаем интересы людей любого происхождения, языка и культурного наследия в 43 чрезвычайно разных странах».

Официальное заявление АПЛ на эту тему было более резким: «Мы полностью не согласны с точкой зрения эксперта. Премьер-лига и ее клубы стремятся поддержать ЛГБТК + и дать понять, что футбол предназначен для всех».

Не осталась в стороне и организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE). В своем Twitter она написала: «Так разочаровывает то, что египетская легенда Мохамед Абутрика отвергает кампанию премьер-лиги «Радужные шнурки» и использует для этого теологическую точку зрения. Не последовало никакого комментария от beIN Sports по поводу того, что ему предоставили возможность отрицать права и существование сообщества».

So disappointing to see Egyptian legend Mohamed Aboutrika dismissing the @premierleague #RainbowLace? campaign and using theological positions to do so.



No challenge from @beINSPORTS_EN he was given space to deny the rights and existence of a community.pic.twitter.com/rrKV7PAJQz — Fare (@farenet) November 30, 2021

Реакция общественности

В соцсетях многие поддержали речь Абутрики. В Twitter даже запустили хэштег #we_support_abotreka («мы поддерживаем Абутрику»), по которому можно увидеть массу постов одобрения той мысли, которую выразил египтянин. Люди по этому хэштегу пишут на разных языках — на английском, на русском, на арабском. Подавляющее большинство поддержавших — жители мусульманских стран.

All support and love to Mohamed Aboutrika.

?? ??? ??? ??? ??? ??? ... ??? ??? ??? ??? ??? ??? ...



#we_support_abotreka pic.twitter.com/UBtPod8UMF — Yahya Farouk (@YahyaFarouk6) December 1, 2021

Речь Абутрики вновь открыла дискуссию по поводу целесообразности проведения чемпионата мира в Катаре. В этой стране гомосексуализм вне закона — за него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (правда, только для мусульман). beIN Sports — катарский телеканал, и спорное высказывание Абутрики на нем может вызвать новую волну протестов тех, кто не поддерживает проведение чемпионата мира в арабской стране.