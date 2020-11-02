Жозе Моуринью о Бэйле: «Почитаю, что о нем пишут мадридские сайты»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Брайтоном» (2:1) в чемпионате Англии похвалил нападающего команды Гарета Бэйла.

«Последнюю неделю или около того он прибавляет, — цитирует португальца Goal.com. — И это не просто наблюдения, данные подтверждают это. Мы знали об этом. Мы делимся друг с другом своими идеями и ощущениями. Он заслужил этот гол. Когда у меня будет пять свободных минут, я загляну в интернет и почитаю, что о нем пишут мадридские сайты.

Он показал характер и сыграл большую роль, забив очень важный гол для нас. Он присоединился к Харри (Кейну — Прим. «СЭ») на поле в последние минуты матча, и они сыграли очень умно, отправляя мяч в те зоны, где соперник не мог создать опасность для нас. Он знает, что клуб заботиться о нем, и он заботиться об интересах клуба. Он очень спокойный, умный парень. Я рад, что он забил победный гол».

В составе «шпор» в этом матче забивали Харри Кейн и Гарет Бэйл.