Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не будет чемпионом, но у них может получиться хороший сезон"

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах "красных дьяволов" после победы в первом туре АПЛ над "Челси" (4:0)

– Это потрясающий результат, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Я должен придерживаться своего мнения – они не будут чемпионами, но у них может получиться хороший сезон.

Магуайр заслужил звание лучшего игрока матча. Он был надежен, как скала. Когда чувствуете, что есть что-то, что позволяет вам играть, то действуете намного увереннее. Линделеф может стать очень хорошим игроком. С Магуайром у них может получиться отличная связка.

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