Жота сравнил игру с Салахом и Роналду
Жота высказался об игре Салаха и Роналду
20:43
Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о том, какого ему выступать вместе с нападающим Мохамедом Салахом.
«Салах забивает голы ради удовольствия. Отличные голы. Хорошо, что у нас есть тот, кто может решить игру. Соперники понимают, что с ним нужно играть внимательно. Это позволяет другим игрокам проникать в открывающиеся зоны. Испытываю похожие чувства, когда играю с Криштиану на одном поле. Для меня очень полезно быть на поле с такими футболистами, так как я могу наблюдать за ними и учиться у них», — цитирует Жоту Daily Mail.
В 10 матчах АПЛ Салах забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
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