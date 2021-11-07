Жота сравнил игру с Салахом и Роналду

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о том, какого ему выступать вместе с нападающим Мохамедом Салахом.

«Салах забивает голы ради удовольствия. Отличные голы. Хорошо, что у нас есть тот, кто может решить игру. Соперники понимают, что с ним нужно играть внимательно. Это позволяет другим игрокам проникать в открывающиеся зоны. Испытываю похожие чувства, когда играю с Криштиану на одном поле. Для меня очень полезно быть на поле с такими футболистами, так как я могу наблюдать за ними и учиться у них», — цитирует Жоту Daily Mail.

В 10 матчах АПЛ Салах забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.