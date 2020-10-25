Защитник «Вест Бромвича» перешел в «Аль-Иттихад»

Защитник «Вест Бромвича» Ахмед Хегази перешел в «Аль-Иттихад».

29-летний египтянин проведет сезон-2020/21 в аренде в клубе из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Хегази провел 1 матч за «Вест Бромвич» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.