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Защитник «Вест Бромвича» перешел в «Аль-Иттихад»

22:56
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Защитник «Вест Бромвича» Ахмед Хегази перешел в «Аль-Иттихад».

29-летний египтянин проведет сезон-2020/21 в аренде в клубе из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Хегази провел 1 матч за «Вест Бромвич» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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