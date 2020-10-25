Защитник «Вест Бромвича» перешел в «Аль-Иттихад»
22:56
Защитник «Вест Бромвича» Ахмед Хегази перешел в «Аль-Иттихад».
29-летний египтянин проведет сезон-2020/21 в аренде в клубе из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне Хегази провел 1 матч за «Вест Бромвич» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
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