Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать"
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.
«История повторяется, — приводит слова Шоу BBC. — «Манчестер Юнайтед» отлично провел первые 20 минут, а затем все снова повторилось. Мы знаем, что нужно срочно все исправлять. Наши результаты недостаточно хороши».
По мнению защитника, если бы манкунианцы воспользовались моментами в начале встречи, все сложилось бы иначе.
«Мы знаем, что обязаны прибавлять, но не должны слишком много думать об этом. «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать. Самое главное — это результаты. Нужно набирать очки и подниматься в турнирной таблице», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.
«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 баллами остался на 10-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|24
|19
|3
|2
|57-14
|60
|
2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|60-19
|51
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|28-27
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|19-17
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|31-35
|27
|
12
|Лестер
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|5
|10
|8
|32-35
|25
|
14
|Брентфорд
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23
|
15
|Лидс
|22
|5
|8
|9
|27-43
|23
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|23
|4
|5
|14
|14-46
|17
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|- : -
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|- : -
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5