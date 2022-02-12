Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать"

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«История повторяется, — приводит слова Шоу BBC. — «Манчестер Юнайтед» отлично провел первые 20 минут, а затем все снова повторилось. Мы знаем, что нужно срочно все исправлять. Наши результаты недостаточно хороши».

По мнению защитника, если бы манкунианцы воспользовались моментами в начале встречи, все сложилось бы иначе.

«Мы знаем, что обязаны прибавлять, но не должны слишком много думать об этом. «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать. Самое главное — это результаты. Нужно набирать очки и подниматься в турнирной таблице», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 баллами остался на 10-й позиции.