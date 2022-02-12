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Сегодня, 18:27

Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать"

Шоу оценил игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«История повторяется, — приводит слова Шоу BBC. — «Манчестер Юнайтед» отлично провел первые 20 минут, а затем все снова повторилось. Мы знаем, что нужно срочно все исправлять. Наши результаты недостаточно хороши».

По мнению защитника, если бы манкунианцы воспользовались моментами в начале встречи, все сложилось бы иначе.

«Мы знаем, что обязаны прибавлять, но не должны слишком много думать об этом. «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать. Самое главное — это результаты. Нужно набирать очки и подниматься в турнирной таблице», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 баллами остался на 10-й позиции.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59750050?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6207ca25571bfc64f8e63d52%26%27History%20is%20repeating%20itself%27%262022-02-12T14%3A55%3A30.622Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset

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Вильярреал 0
Реал 0
1-й тайм

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
Люк Шоу
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
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Уотфорд – Брайтон
 - : -
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 - : -
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 - : -
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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