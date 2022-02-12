Роналду не забивает шесть матчей подряд. У него нет результативных действий в 2022 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду не забивает шесть матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не забивает шесть игр подряд. В последний раз 37-летний португалец забивал 30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (3:1).

Отметим, что у Роналду нет результативных действий в 2022 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 27 встречах за манкунианцев.

После 25 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 29 баллами занимает 10-ю позицию.