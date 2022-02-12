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Сегодня, 18:19

Роналду не забивает шесть матчей подряд. У него нет результативных действий в 2022 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду не забивает шесть матчей подряд
Карен Саркисян
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

В составе хозяев единственный мяч забил Джейдон Санчо. У гостей гол на счету Че Адамса.

Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не забивает шесть игр подряд. В последний раз 37-летний португалец забивал 30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (3:1).

Отметим, что у Роналду нет результативных действий в 2022 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 27 встречах за манкунианцев.

После 25 туров АПЛ «Юнайтед» набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 29 баллами занимает 10-ю позицию.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
1-й тайм

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
1
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АПЛ: «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью, «Бернли» — «Ливерпуль» и другие матчи 25-го тура

Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в Лигу чемпионов. Но если мы продолжим терять очки, этому не бывать"
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 - : -
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 - : -
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 - : -
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
31.05 00:00
Челси – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 11 1 5
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