Гвардиола рассказал о серьезности травмы Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Грилиша. Он был травмирован в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1), который прошел 13 февраля.

«Все не так плохо, чем ожидалось, Джека не будет не так уж долго. Может, это займет 10 дней. Восстановление может затянуться на три недели или месяц, но, думаю, он вернется раньше. Это хорошие новости для нас», — цитирует City Xtra Гвардиолу.

20 февраля «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в перенесенном матче АПЛ.

В этом сезоне 28-летний англичанин провел 14 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.