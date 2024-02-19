Гвардиола рассказал о серьезности травмы Грилиша
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Грилиша. Он был травмирован в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1), который прошел 13 февраля.
«Все не так плохо, чем ожидалось, Джека не будет не так уж долго. Может, это займет 10 дней. Восстановление может затянуться на три недели или месяц, но, думаю, он вернется раньше. Это хорошие новости для нас», — цитирует City Xtra Гвардиолу.
20 февраля «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в перенесенном матче АПЛ.
В этом сезоне 28-летний англичанин провел 14 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
17
|Лутон Таун
|24
|5
|5
|14
|34-47
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 4
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|0 : 5
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 2
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|2 : 0
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 2
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|0 : 5
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|1 : 2
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7