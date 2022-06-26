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Сегодня, 06:35

Защитник «Лилля» Ботман в начале следующей недели прилетит в Англию, чтобы завершить переход в «Ньюкасл»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ньюкасл» согласовал трансфер защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в начале следующей недели 22-летний нидерландец прилетит в Англию, чтобы завершить переход в новую команду.

«Ньюкасл» заплатит за футболиста 37 миллионов евро, в сделку включены потенциальные бонусные выплаты, зависящие от выступлений игрока.

В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540897135549243393
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