Защитник «Лилля» Ботман в начале следующей недели прилетит в Англию, чтобы завершить переход в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» согласовал трансфер защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в начале следующей недели 22-летний нидерландец прилетит в Англию, чтобы завершить переход в новую команду.

«Ньюкасл» заплатит за футболиста 37 миллионов евро, в сделку включены потенциальные бонусные выплаты, зависящие от выступлений игрока.

В сезоне-2021/22 Ботман забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.