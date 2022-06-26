Салах может перейти в «Реал» за 70 миллионов евро

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может этим летом сменить АПЛ на ла лигу. Игроком интересуется «Реал», сообщает The Sun.

По данным издания, после трансфера в «Ливерпуль» форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, в «Ливерпуле» решили, что готовы продать Салаха и примут предложение от потенциальных покупателей, если оно будет в районе 70 миллионов евро.