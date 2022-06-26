Салах может перейти в «Реал» за 70 миллионов евро
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может этим летом сменить АПЛ на ла лигу. Игроком интересуется «Реал», сообщает The Sun.
По данным издания, после трансфера в «Ливерпуль» форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, в «Ливерпуле» решили, что готовы продать Салаха и примут предложение от потенциальных покупателей, если оно будет в районе 70 миллионов евро.
В прошедшем сезоне футболист забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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