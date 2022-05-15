Клопп: «Квадрупл — слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нем. Но «Ливерпуль» еще в гонке»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в Кубке Англии оценил шансы команды на квадрупл.
В финале турнира мерсисайдцы одержали победу над «Челси» (0:0, пен. 6:5).
«Квадрупл — безумие, слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нем, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Но «Ливерпуль» еще в гонке, если вы хотите. Во вторник вечером мы играем с «Саутгемптоном», и я понятия не имею, кого смогу выпустить на матч».
По словам тренера, ему придется сделать несколько замен в матче 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном».
«Для «Саутгемптона» это, вероятно, последний домашний матч сезона. Они не захотят проигрывать последнюю домашнюю встречу в сезоне, так что нам будет невероятно сложно», — сказал он.
После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на три балла.
Также мерсисайдцы сыграют в финале Лиги чемпионов против «Реала». Матч состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
5
|Тоттенхэм
|36
|20
|5
|11
|63-40
|65
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7