Клопп после победы в Кубке Англии оценил шансы «Ливерпуля» на квадрупл

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в Кубке Англии оценил шансы команды на квадрупл.

В финале турнира мерсисайдцы одержали победу над «Челси» (0:0, пен. 6:5).

«Квадрупл — безумие, слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нем, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Но «Ливерпуль» еще в гонке, если вы хотите. Во вторник вечером мы играем с «Саутгемптоном», и я понятия не имею, кого смогу выпустить на матч».

По словам тренера, ему придется сделать несколько замен в матче 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном».

«Для «Саутгемптона» это, вероятно, последний домашний матч сезона. Они не захотят проигрывать последнюю домашнюю встречу в сезоне, так что нам будет невероятно сложно», — сказал он.

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на три балла.

Также мерсисайдцы сыграют в финале Лиги чемпионов против «Реала». Матч состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.