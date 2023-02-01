Забитцер — о переходе в «МЮ»: «Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал переход в английский клуб. «МЮ» арендовал игрока у «Баварии» до конца сезона.

«Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как услышал об этой возможности, я понял, что это правильный шаг для меня. Я хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне. Чувствую, что нахожусь на пике формы как игрок и могу внести большой вклад в развитие команды», — приводит пресс-служба слова Забитцера.

Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.