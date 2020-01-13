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Заа стал клиентом агента Захави. Его уход из «Кристал Пэлас» стал более вероятным

16:43
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Вингер «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа сменил агента, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 27-летний ивуариец перешел от Уилла Салтуза к Пинхасу Захави. Сообщается, что смена агента увеличила его шансы покинуть клуб. Ранее сообщали об интересе к Заа со стороны «Баварии» и «Челси».

Клиентами Захави также являются Роберт Левандовски, Карлос Тевес и Хавьер Маскерано.

Заа в текущем сезоне провел 22 матча АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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