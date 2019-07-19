Юрген Клопп: "У Мане год продолжается 13 месяцев"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его нападающему Садио Мане будет тяжело подготовиться оптимально к новому сезону. Форвард выступает на Кубке Африки в составе сборной Сенегала, которая в финале турнира сыграет с Алжиром.

– Вы когда-нибудь слышали, чтобы год длился 13 месяцев? Это про него, – цитирует AFP Клоппа. – Это сложно. Это очень долго. Я надеюсь, что он как можно раньше вернется в клуб и приступит к предсезонной подготовке. Надеюсь, что мы сможем обойтись без травм. Это очень важно.