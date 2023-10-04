Клопп: «Жота получил две желтые, не прикоснувшись к игроку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий Диогу Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Диогу Жота получил две желтых карточки, ни разу не прикоснувшись к игроку. Я бы сказал, что это тоже беспрецедентно. Прекрасно. Мы можем многое извлечь из этой игры и многое извлекли. Я увидел замечательную команду, сражавшуюся вопреки всему невероятно честно, не знаю, как в итоге получилось, что у нас было всего восемь карточек, это странно. Но так и есть. Так вот что мы из этого извлечем уроки. Дело не в том, что мы остались с пустыми руками и ничего не получили. Мы не набрали очков, это правда, но все остальное мы можем использовать в свою пользу, и сделаем это. Но не из-за гнева и чего-то подобного. Это не то настроение, в котором мы сейчас находимся», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитры ВАР решили, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

После семи туров «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ливерпуль» — четвертый (16 очков). Лидирует — «Манчестер Сити» (18 очков).