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Сегодня, 22:15

Клопп: «Жота получил две желтые, не прикоснувшись к игроку»

Клопп считает, что Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий Диогу Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Диогу Жота получил две желтых карточки, ни разу не прикоснувшись к игроку. Я бы сказал, что это тоже беспрецедентно. Прекрасно. Мы можем многое извлечь из этой игры и многое извлекли. Я увидел замечательную команду, сражавшуюся вопреки всему невероятно честно, не знаю, как в итоге получилось, что у нас было всего восемь карточек, это странно. Но так и есть. Так вот что мы из этого извлечем уроки. Дело не в том, что мы остались с пустыми руками и ничего не получили. Мы не набрали очков, это правда, но все остальное мы можем использовать в свою пользу, и сделаем это. Но не из-за гнева и чего-то подобного. Это не то настроение, в котором мы сейчас находимся», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитры ВАР решили, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

После семи туров «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ливерпуль» — четвертый (16 очков). Лидирует — «Манчестер Сити» (18 очков).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/read-jurgen-klopps-pre-union-sg-press-conference
Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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Гвардиола высказался о растущих требованиях по отношению к «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
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 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
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Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
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Вест Хэм – Ньюкасл
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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 8
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
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