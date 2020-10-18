Юрген Клопп — о травме ван Дейка: «Выглядит не очень хорошо»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу травмы защитника команды Виргила ван Дейка в матче 4-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).
— Виргил провел даже не знаю, сколько матчей без пауз, он играл и через боль, но в этот раз продолжить матч не смог, — приводит BBC слова Клоппа. — Это выглядит не очень хорошо. Его столкновение с Пикфордом? Это был чистый пенальти, я подумал, что в ворота «Эвертона» поставят 11-метровый, пока не увидел поднятый флажок бокового судьи. Потом думал, что арбитры посмотрят повтор эпизода на предмет фола, но этого не случилось. Не хочу сказать, что Пикфорд действовал умышленно, но он точно сделал не то, что должны делать вратари в своей штрафной.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 29-летнего голландца — разрыв крестообразной связки. Сообщалось, что ван Дейк в лучшем случае пропустит от 7 до 8 месяцев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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