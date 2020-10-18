Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу травмы защитника команды Виргила ван Дейка в матче 4-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

— Виргил провел даже не знаю, сколько матчей без пауз, он играл и через боль, но в этот раз продолжить матч не смог, — приводит BBC слова Клоппа. — Это выглядит не очень хорошо. Его столкновение с Пикфордом? Это был чистый пенальти, я подумал, что в ворота «Эвертона» поставят 11-метровый, пока не увидел поднятый флажок бокового судьи. Потом думал, что арбитры посмотрят повтор эпизода на предмет фола, но этого не случилось. Не хочу сказать, что Пикфорд действовал умышленно, но он точно сделал не то, что должны делать вратари в своей штрафной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 29-летнего голландца — разрыв крестообразной связки. Сообщалось, что ван Дейк в лучшем случае пропустит от 7 до 8 месяцев.