Юрген Клопп: «Никогда не стал бы сравнивать себя с Кенни Далглишем или Биллом Шенкли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что он стал лишь третьим тренером в истории клуба, кому удалось выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии. Ранее это удавалось только Бобу Пэйсли и Джо Фэгану.

— Если честно, удивлен, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Понимаю, что Далглиш не смог добиться этого по причине того, что английские клубы не участвовали в еврокубках 5 лет, но не понимаю, почему этого не смог сделать Билл Шенкли. Впрочем, неважно, я бы никогда не стал сравнивать себя с ними. Мы работали в разные периоды как для клуба, так и для футбола. Знаю, что чемпионство — большое достижение и осознаю, что это удалось нам во многом благодаря тяжелой работе на тренировочной базе, а также страсти.