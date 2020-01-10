Юрген Клопп: «Мы должны сделать то, к чему «Тоттенхэм» не сможет подготовиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о подготовке к матчу 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Встреча пройдет 11 января.

— Это очень хорошо организованная команда, делающая упор на оборону, — цитирует Клоппа BBC. — Технически команда слишком хороша, чтобы только защищаться. У них есть много игроков в полузащите, которые могут создавать моменты.

Мы не можем быть уверены в том, что они будут делать, но мы можем вспомнить действия Моуринью против нас, когда он возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Мы хотим быть непредсказуемыми. Мы должны сделать то, к чему они не смогут подготовиться.

Милнер и Кейта пока не совсем готовы, у них разные травмы мышц. Посмотрим, как быстро пройдет восстановление. Ловрен и Фабинью должны вернуться на следующей неделе в основную группу.