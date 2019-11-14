Яя Туре хотел бы вернуться в АПЛ

Полузащитник «Циндао» Яя Туре ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в АПЛ. С 2010 по 2018 год он играл за «Манчестер Сити».

— Я бы с удовольствием, но это зависит от того, какая команда, — цитирует полузащитника Sky Sports. — Иногда в Европе люди смотрят на возраст по-другому, но дело не в этом. Также зависит от клуба и того, чего они хотят добиться.

Не хочу заходить слишком далеко и предлагать себя, просто хочу, чтобы мне дали шанс. Даю себе в футболе один или два года максимум, после этого хочу наслаждаться своей семьей.

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