Мерседес Сала, мать погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала, рассказала, как прожила год после смерти сына. Сала в январе 2019 года перешел из «Нанта» в «Кардифф», но его самолет разбился по пути из Франции в Великобританию.

— Очень трогательно получать столько любви, столько сообщений, — цитирует BBC мать Сала. — Много приходит из Франции, Англии, в основном из Аргентины. Но что я могу сказать? Я просто хочу, чтобы он был рядом со мной.

Сейчас я мертва внутри, хоть и живу на этом свете. Это был тяжелый, тяжелый год. Я очень его любила. Кажется, это произошло вчера, но на самом деле прошел уже год. Боль не уйдет никогда. Я не могу сказать, что обрела покой.