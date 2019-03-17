"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

"Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле - 2:1. Хозяева забили два мяча в середине второго тайма с разницей в шесть минут. Голы на счету нападающих Рауля Хименеса и Диого Жоты.

В компенсированное время Маркус Рэшфорд отыграл один мяч, но на большее "МЮ" не хватило.

Ранее в полуфинал турнира вышли "Уотфорд" и "Манчестер Сити". Еще одним участником станет победитель пары "Брайтон" - "Миллуол".

Кубок Англии

1/4 финала

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (0:0)

Голы: Хименес, 70 (1:0). Жота, 76 (2:0). Рэшфорд, 90+5 (2:1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Радди, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Элдер Кошта, 90+5), Жота (Траоре, 87).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Далот, Эррера (Перейра, 71), Погба, Матич (Мата, 86), Марсьяль, Лингард (Мактоминэй, 86), Рэшфорд.

Предупреждения: Невеш, 8. Боли, 41. Матич, 45+1. Рэшфорд, 52. Эррера, 62. Линделеф, 84. Коади, 86. Далот, 90+4.

Судья: Аткинсон.

16 марта. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".