«Вулверхэмптон» продлил контракт с Дендонкером

Полузащитник «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «волков».

Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до лета 2023 года.

Дендонкер выступает за клуб с лета 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.