«Вулверхэмптон» продлил контракт с Дендонкером
07:21
Полузащитник «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «волков».
Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до лета 2023 года.
Дендонкер выступает за клуб с лета 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.
The full story as Leander Dendoncker extends his stay at Wolves until 2023. #Leander2023— Wolves (@Wolves) December 14, 2020
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