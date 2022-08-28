«Вулверхэмптон» предложил 15 миллионов евро за Калайджича. «Штутгарт» отказал и просит 25 миллионов

«Штутгарт» отказал на предложение в 15 миллионов евро от «Вулверхэмптона» за Калайджича

«Вулверхэмптон» предложил 15 миллионов евро за нападающего «Штутгарта» Сашу Калайджича, сообщает Sky Sports.

Немецкий клуб на это предложение ответил отказом и просит у англичан 25 миллионов евро.

По данным источника, стороны могут сойтись на сумме в 20 миллионов.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он отдал 3 результативные передачи в 3 матчах бундеслиги.