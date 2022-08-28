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«Вулверхэмптон» предложил 15 миллионов евро за Калайджича. «Штутгарт» отказал и просит 25 миллионов

«Штутгарт» отказал на предложение в 15 миллионов евро от «Вулверхэмптона» за Калайджича
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Вулверхэмптон» предложил 15 миллионов евро за нападающего «Штутгарта» Сашу Калайджича, сообщает Sky Sports.

Немецкий клуб на это предложение ответил отказом и просит у англичан 25 миллионов евро.

По данным источника, стороны могут сойтись на сумме в 20 миллионов.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он отдал 3 результативные передачи в 3 матчах бундеслиги.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

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1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Штутгарт
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
4
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
8
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
9
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
10
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
17
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
19
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
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27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 1
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 1
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 1 : 0
27.08 17:00
Челси – Лестер
 2 : 1
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 9 : 0
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 4 : 2
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 2 : 1
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Астон Вилла – Вест Хэм
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