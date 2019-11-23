«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником «Пармы»

Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски, права на которого принадлежат «Аталанте», может в зимнее трансферное окно уехать в Англию. На 19-летнего шведа претендует «Вулверхэмптон», который готов заплатить за игрока 15 миллионов евро, утверждает Corriere dello Sport.

На игрока также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 5 результативных передач в 12 матчах серии А.

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