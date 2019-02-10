Впервые в истории АПЛ "Челси" пропустил шесть голов в одном матче

"Челси" пропустил шесть безответных мячей в матче с "Манчестер Сити", подобное случилось с "синими" впервые за их историю выступлений в АПЛ.

"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси" со счетом 6:0. Благодаря этому результату, "горожане" вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На их счету 65 очков в 27 играх. "Челси" же откатился на шестую позицию, в активе коллектива Маурицио Сарри 50 баллов.

Chelsea have conceded six goals in a Premier League game for the first time in their history.



Take a bow. pic.twitter.com/nUgnY0den8 – Squawka Football (@Squawka) 10 февраля 2019 г.

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