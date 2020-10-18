Виргил ван Дейк посетит специалиста, который оценит сложность повреждения его колена
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).
После игры футболист отправился в больницу, где ему сделали снимок поврежденного колена. Он покидал больницу на костылях.
Теперь голландцу предстоит посетить специалиста, который оценит сложность повреждения, сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что у ван Дейка диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Восстановление игрока займет 7-8 месяцев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.