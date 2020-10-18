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Виргил ван Дейк посетит специалиста, который оценит сложность повреждения его колена

16:48
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

После игры футболист отправился в больницу, где ему сделали снимок поврежденного колена. Он покидал больницу на костылях.

Теперь голландцу предстоит посетить специалиста, который оценит сложность повреждения, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что у ван Дейка диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Восстановление игрока займет 7-8 месяцев.

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