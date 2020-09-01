Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк поделился мнением о переходе Донни ван де Бека из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

— Желаю Донни всего наилучшего, от всего сердца, — цитирует De Telegraaf ван де Бека. — Этот переход — плюс и для него, и для сборной Голландии. Отличный клуб, отличный шаг для Донни. То же самое могу сказать и насчет перехода Натана Аке в «Манчестер Сити».