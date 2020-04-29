Винченцо Морабито: «Лэмпард почти каждый день звонит Мертенсу. Он еще может оказаться в «Челси»

Футбольный агент Винченцо Морабито рассказал об интересе «Челси» к форварду «Наполи» Дрису Мертенсу.

— Сначала Мертенс действительно хотел остаться в «Наполи», но потом его агент начал предлагать игрока различным клубам, — приводит Goal.com слова Морабито. — Это значит, что в отношениях между «Наполи» и Дрисом что-то изменилось. Я знаю это, потому что работал над уходом Оливье Жиру из «Челси». Ожидалось, что он уйдет от «синих» в январе, а вместо него придет Мертенс. В итоге, «Челси» продлил соглашение с Жиру, но все еще интересуется Дрисом. Лэмпард созванивается с Мертенсом чуть ли не каждый день, так что я все еще могу представить, что форвард окажется в Лондоне.

На счету Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20. Его контракт с «Наполи» действует до конца июня 2020 года.