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Виллиан намерен летом покинуть «Арсенал»

14:00
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Нападающий Виллиан намерен покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно. У 32-летнего бразильца есть предложения из европейских клубов, а также от «Интер Майами» из МЛС, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Лондонский клуб готов отпустить футболиста.

В этом сезоне нападающий провел 37 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.

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