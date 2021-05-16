Виллиан намерен летом покинуть «Арсенал»
14:00
Нападающий Виллиан намерен покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно. У 32-летнего бразильца есть предложения из европейских клубов, а также от «Интер Майами» из МЛС, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Лондонский клуб готов отпустить футболиста.
В этом сезоне нападающий провел 37 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.
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