Вильфрид Заа раскритиковал игроков «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа раскритиковал одноклубников. Он потребовал от них большей самоотдачи на поле.

— Я выкладываюсь в каждом матче на 100 процентов, но на поле выходит 11 футболистов и каждый должен исполнять свою работу, — приводит слова Заа Sky Sports. — Я не могу играть за всех остальных.

То, что произошло летом, осталось позади. Я не был всем доволен. Но остаюсь игроком «Кристал Пэлас» и хочу приносить пользу клубу.

Летом на 26-летнего ивуарийца претендовали «Арсенал» и «Эвертон». После срыва трансфера Заа уволил своего агента.

В нынешнем сезоне «орлы» набрали 7 очков в пяти матчах и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

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