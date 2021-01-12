«Вест Хэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, с трудом обыграв клуб четвертого по силе дивизиона
00:57
«Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Стокпорт Каунти» со счетом 1:0.
Единственный гол в ворота клуба из четвертого по силе дивизиона Англии забил Крэйг Доусон.
Кубок Англии
1/32 финала
«Стокпорт» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)
Гол: Доусон, 83.
«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Джонсон (Крессуэлл, 73), Нобл, Лансини (Соучек, 68), Райс, Ярмоленко (Боуэн, 68), Антонио, Бенрама.
Судья: Дин (Англия).
11 января. Стокпорт. Стадион «Эджли Парк».
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