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«Вест Хэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, с трудом обыграв клуб четвертого по силе дивизиона

00:57
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«Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Стокпорт Каунти» со счетом 1:0.

Единственный гол в ворота клуба из четвертого по силе дивизиона Англии забил Крэйг Доусон.

Кубок Англии

1/32 финала

«Стокпорт» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Доусон, 83.

«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Джонсон (Крессуэлл, 73), Нобл, Лансини (Соучек, 68), Райс, Ярмоленко (Боуэн, 68), Антонио, Бенрама.

Судья: Дин (Англия).

11 января. Стокпорт. Стадион «Эджли Парк».

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