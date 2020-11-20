«Вест Хэм» интересуется Хедирой

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sportmediaset.

По информации источника, «молотобойцы» интересуются возможностью подписать 33-летнего немца, чей контракт с нынешним клубом действует до конца сезона-2020/21. Ранее сам Хедира заявил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Хедира ни разу не появлялся в составе «Ювентуса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего немца в 4 миллиона евро.