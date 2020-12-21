«Астон Вилла» обыграла «Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» уступил «Астон Вилле» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Анвар Эль-Гази. Также отличился Бертран Траоре. Хозяева играли в меньшинстве с 36-й минуты после удаления Джейка Ливермора.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Вест Бромвич» — «Астон Вилла» — 0:3 (0:1)

Голы: Эль-Гази, 5 (0:1). Траоре, 84 (0:2). Эль-Гази, 88 — с пенальти (0:3).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс, Галлахер, Филлипс (Остин, 77), Грант (Робинсон, 83), Диангана (Иванович, 78).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Кэш, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре, Эль-Гази, Уоткинс.

Предупреждения: Хос, 40. Грант, 62. Мингс, 66.

Удаление: Ливермор, 36.

Судья: Аткинсон.

20 декабря. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс»