Вернер намерен выиграть трофеи с «Челси»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что перешел в лондонский клуб, чтобы выигрывать трофеи. Немец летом перебрался в Лондон из «Лейпцига».
— Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и провести как можно больше матчей, — цитирует пресс-служба клуба Вернера. — «Челси» — большой клуб, клуб, который всегда хочет побеждать, и я являюсь игроком, который хочет побеждать в каждом матче.
Совершено очевидно, что мы хотим выигрывать трофеи. Теперь у нас сильная команда, молодая команда, которая может прогрессировать и оставаться в этом сочетании долгое время, потому что мы молоды. Это хороший подход, и это то, чего я хочу здесь достичь.
Я также хотел перебраться в АПЛ, потому что это лучшая лига в мире, и здесь я хотел испытать на себе, что значит играть за такой большой клуб, как «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/09/16/timo-targets-titles-and-quick-adaption-at-chelsea-