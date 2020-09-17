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Вернер намерен выиграть трофеи с «Челси»

04:42
Тимо Вернер. Фото Instagram
Тимо Вернер. Фото Instagram
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что перешел в лондонский клуб, чтобы выигрывать трофеи. Немец летом перебрался в Лондон из «Лейпцига».

— Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и провести как можно больше матчей, — цитирует пресс-служба клуба Вернера. — «Челси» — большой клуб, клуб, который всегда хочет побеждать, и я являюсь игроком, который хочет побеждать в каждом матче.

Совершено очевидно, что мы хотим выигрывать трофеи. Теперь у нас сильная команда, молодая команда, которая может прогрессировать и оставаться в этом сочетании долгое время, потому что мы молоды. Это хороший подход, и это то, чего я хочу здесь достичь.

Я также хотел перебраться в АПЛ, потому что это лучшая лига в мире, и здесь я хотел испытать на себе, что значит играть за такой большой клуб, как «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/09/16/timo-targets-titles-and-quick-adaption-at-chelsea-

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