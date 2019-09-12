Венгер станет техническим директором ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшие несколько дней станет техническим директором Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The New York Times. Он будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по другим сферам игры.

ФИФА намерена пополнить свои ряды знаменитыми футбольными людьми после того, как ее покинули Марко ван Бастен и Звонимир Бобан.

Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в клубе. Сейчас 69-летний француз — безработный.