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Венгер был рад поражению «Ливерпуля» от «Уотфорда»

05:02
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был удовлетворен поражением «Ливерпуля» от «Уотфорда». «Красные» до этого матча оставались непобедимыми в этом сезоне.

— Да, я получил некоторое удовлетворение, когда «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», — цитирует VI Венгера. — Думаю, что они могли оставаться непобедимыми, но это только доказывает, насколько трудно повторить достижение «Арсенала».

Напомним, в сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча.

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