«ВАР — дерьмо». Гнев Габриэла Жезуса после незасчитанного гола в матче с «Тоттенхэмом»
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В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). «Горожане» забили третий гол в дополнительное ко второму тайму времени, но главный арбитр после просмотра отменил взятие ворот. Он зафиксировал игру рукой у нападающего «Сити» Габриэла Жезуса, который остался недоволен действиями судьи.
— ВАР — дерьмо, — приводятся слова Жезуса в Twitter SONTFootball.
Gabriel Jesus saying «VAR is Shit» sums up everything #Tottenham #ManCity #MCITOT— SONTFootball (@SONTFootball) August 17, 2019
pic.twitter.com/tw8cKPMLUe
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