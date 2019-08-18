В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). «Горожане» забили третий гол в дополнительное ко второму тайму времени, но главный арбитр после просмотра отменил взятие ворот. Он зафиксировал игру рукой у нападающего «Сити» Габриэла Жезуса, который остался недоволен действиями судьи.

— ВАР — дерьмо, — приводятся слова Жезуса в Twitter SONTFootball.

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