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Валерий Газзаев: «При сильных оборонительных навыках Ярмоленко стал бы суперзвездой»

07:35
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Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

— Футболисты должны обладать всеми соответствующими навыками, — отметил Газзаев. —  Вспоминаю еще один пример из собственной практики. Когда я возглавил киевское «Динамо», то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником. Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы целый сбор футболист овладевал оборонительными навыками, которые необходимы крайнему нападающему.

Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: «Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!» Я в ответ делал удивленный вид: «Да ты что!» А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции. Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой.

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»

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