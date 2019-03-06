В "Мольде" уверены, что Сульшер вернется в клуб летом

Председатель совета директоров "Мольде" Ойстейн Неерланд заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер вернется в норвежский клуб. По ходу этого сезона 46-летний специалист перешел в "МЮ". Англичане должны будут заплатить норвежцам 8 миллионов евро, если захотят продлить с ним контракт летом.

- Перед Рождеством мы подписали с Сульшером контракт до конца сезона-2021, - приводит Goal слова Неерланда. - После этого он временно возглавил "МЮ", до лета. Сульшер планирует вернуться после сезона.