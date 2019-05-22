"В конце сезона обсудим ситуацию с "Челси". Сарри - о своем будущем

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов о своем будущем. Ранее сообщалось, что им интересуются "Ювентус" и "Интер".

- Как я уже говорил, я счастлив остаться в премьер-лиге. "Челси", на мой взгляд, один из лучших клубов премьер-лиги, - сказал итальянец. - Мы должны обсудить ситуацию, но это нормально. В конце каждого сезона нужно обсудить с клубом. Думаю, это происходит во всех клубах.

"Челси" занял третье место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где сыграет с "Арсеналом".

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