Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:59

В «Челси» жалеют об увольнении Тухеля

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В «Челси» жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку, пишет Daily Mail.

По данным источника, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в «Челси» понимают, что зря его уволили.

В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил «Челси». Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.

ФК Челси
Томас Тухель
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Русских легионеров выгонят домой? Почему на самом деле могли отменить фигурный Евро в Венгрии
ВС РФ нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении
Бастрыкин не исключил новых проверок блогеров Следственным комитетом
В Турции сообщили о росте числа голосов за кандидата от оппозиции
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виейра прокомментировал поражение «Арсенала» от «Брайтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.05 14:30
Лидс – Ньюкасл
 2 : 2
13.05 17:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 2 : 1
13.05 17:00
Челси – Нот. Форест
 2 : 2
13.05 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 2 : 0
13.05 17:00
МЮ – Вулверхэмптон
 2 : 0
13.05 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 0 : 2
14.05 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 2 : 0
14.05 16:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 3
14.05 18:30
Арсенал – Брайтон
 0 : 3
15.05 22:00
Лестер – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости