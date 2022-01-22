«Уотфорд» проиграл «Норвичу»

«Норвич» на выезде переиграл «Уотфорд» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 2:0. «Канарейки» одержали вторую победу кряду после серии поражений.

Первый тайм обошелся без голов. После перерыва дублем отметился американец Джошуа Сарджент, а на последних минутах Юрай Куцка отправил мяч в свои ворота.

На 61-й минуте матча игра была прервана из-за частичного отключения электричества. Спустя несколько минут проблема была устранена, а встреча продолжилась.

На 78-й минуте Эммануэль Деннис получил красную карточку. «Уотфорд» остался в меньшинстве.

«Норвич» поднялся на 17-ю строчку, обойдя «Уотфорд», который теперь на 18-м месте.