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Сегодня, 01:04

«Уотфорд» проиграл «Норвичу»

Евгений Козинов
Корреспондент
«Уотфорд» — «Норвич» — 0:3.
Фото Reuters

«Норвич» на выезде переиграл «Уотфорд» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 3:0. «Канарейки» одержали вторую победу кряду после серии поражений.

Первый тайм обошелся без голов. После перерыва дублем отметился американец Джошуа Сарджент, а на последних минутах Юрай Куцка отправил мяч в свои ворота.

На 61-й минуте матча игра была прервана из-за частичного отключения электричества. Спустя несколько минут проблема была устранена, а встреча продолжилась.

На 78-й минуте Эммануэль Деннис получил красную карточку. «Уотфорд» остался в меньшинстве.

«Норвич» поднялся на 17-ю строчку, обойдя «Уотфорд», который теперь на 18-м месте.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
21 янв, 23:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
0:3
Норвич
Голы
Саджент, 51 (0:1), Саджент, 74 (0:2), Куцка, 90+2 (0:3)
Уотфорд
Бахманн Камара (Сема, 84 ) Кико Фемения (Куцка, 89 ) Самир Кабаселе Клеверли (Кучо Эрнандес, 59 ) Сиссоко Кайембе Кинг Жоау Педру Деннис
Норвич
Ганн Ааронс Гибсон Хэнли Лунги Серенсен (Маклин, 21) Уильямс Ле Мелу Рашица (Плахета, 90+6) Пукки (Бирам, 86) Саджент Ида
Предупреждения
Деннис 36  -  Маклин 38
Удаления
Деннис 78 (вторая ж.к)
Судьи
Дин

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

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1.49

П2

14%

2.75
Футбол
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Матч «Уотфорд» — «Норвич» прерван из-за проблем с электричеством

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 - : -
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 - : -
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 - : -
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
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Диогу Жота

Ливерпуль

 10
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Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Арсенал

 10 1 4
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