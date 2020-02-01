Бывший главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок критически высказался о решении «Манчестер Юнайтед» арендовать форварда «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

— Когда я работал в «Кардиффе», то пытался подписать Игало, — цитирует Уорнока Goal. — Его еженедельная зарплата насчитывала шестизначную сумму, 100 тысяч фунтов, или вроде того. Его агент говорит вам одно, а потом другое. У «Манчестер Юнайтед» с этим проблем не будет. Но я не уверен, что это правильный игрок для них. Он нестабилен и не подходит им. Они заинтересованы в молодых футболистах. Почему тогда было не взять Дэнни Ингза? Он как раз похож на Маркуса Рэшфорда. Это безрассудство.

В прошлом сезоне 30-летний нигериец забил 10 голов в 17 играх за «Шанхай Шэньхуа».