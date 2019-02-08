Уле Гуннар Сульшер: "У меня есть видение того, каким будет "МЮ" через несколько лет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что поделился своим видением будущего клуба с руководством "МЮ". Ранее появилась информация, что норвежцу предложено продлить контракт, который истекает по окончании сезона.

– Каждый день я чувствую, что помогаю клубу и оставляю свой след, но решения о будущем игроков зависят не от меня, – цитирует A Bola Сульшера. – Сами футболисты решают, хотят они остаться или уйти. Я высказывал свое видение того, чего хочу для клуба в ближайшие годы. Мы должны думать о будущем и настоящем. У меня есть представление о том, каким должен стать "МЮ" через несколько лет.