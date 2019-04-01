Уле Гуннар Сульшер: "Погба счастлив в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Поля Погба в "Реал".

– Поль счастлив в "МЮ". Он хорошо играет, – цитирует Сульшера Sky Sports. – Да, я слышал разговоры во время перерыва на матчи сборных. Но это современная проблема – игроки всегда доступны для журналистов.

Ему задали общий вопрос, и он сказал, что любой игрок был бы счастлив выступать за мадридский "Реал". Он не говорил о себе. Его все устраивает в "МЮ".

В текущем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.