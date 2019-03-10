Уле Гуннар Сульшер – о работе в "МЮ": "Я готовился к этому всю жизнь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признался, что давно мечтал работать в клубе. 46-летний специалист возглавил "Юнайтед" в декабре 2018 года. Под его руководством клуб из Манчестера выиграл 14 матчей, 2 раза сыграл вничью и проиграл всего один раз.

– Втайне всегда хотел делать ту работу, которую выполняю сейчас, – цитирует Сульшера официальный сайт "МЮ". – Я больше верил, что могу быть футбольным тренером, а не игроком. Мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня, как футболисту.

Конечно, для меня большая честь быть тем, кто принимает решения в таком клубе. Я готовился к этому всю свою жизнь. Во мне много энергии, и мне это нравится.