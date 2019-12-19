Уле Гуннар Сульшер: «Нельзя победить «Ман Сити» 2-3 раза подряд одной и той же тактикой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Кубка лиги против «Манчестер Сити». В предыдущей встрече 7 декабря «МЮ» победил 2:1. В Кубке лиги команды сыграют 7/8 и 28/29 января.

— Нельзя победить «Ман Сити» два или три раза подряд одной и той же тактикой, — цитирует Reuters Сульшера. — Так что нам нужно сделать что-то большее, чем в прошлый раз. Уверен, Пеп зажжет свою команду.

Мы смотрели нашу прошлую игру и были довольны результатом и рядом моментов. Но есть вещи, которые мы должны серьезно улучшать. Они могут просто переиграть нас. Нам нужно быть готовыми к этому, мы уже показали, что можем создать им проблемы.