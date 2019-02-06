Уэйн Руни: "Покеттино – правильный человек на пост тренера в "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", а ныне форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни выразил мнение, что аргентинский специалист Маурисио Покеттино, который возглавляет "Тоттенхэм", был бы правильной кандидатурой на место главного тренера "красных дьяволов", сообщает CNN.

– Я думаю, что Покеттино был бы правильным человеком на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", – цитирует Руни CNN.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер зимой возглавил "МЮ" после отставки Жозе Моуринью. Под руководством 45-летнего норвежского специалиста "красные дьяволы" не проигрывают на протяжении 10 матчей.

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