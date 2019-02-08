12:38 | Футбол — Англия

УЕФА выразила соболезнования в связи с гибелью Салы

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УЕФА выразила соболезнования в связи с гибелью нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на борту самолета на дне Ла-Манша.

Игрок летел в расположение валлийской команды, в которую перешел из "Нанта" за несколько дней до крушения.

- Печальный день. Мысли и искренние соболезнования УЕФА и всей европейской футбольной семьи с друзьями и семьей Салы сегодня утром, - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

В самолете на дне Ла-Манша обнаружено тело Эмилиано Салы

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